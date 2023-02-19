Вікторія Бекхем замилувала кадрами з чоловіком та дітьми на тлі засніжених Альп

Дизайнерка та екссолістка Space Girls Вікторія Бекхем разом з чоловіком, футболістом Девідом Бекхемом, та дітьми насолодилася відпочинком у горах.

Відома родина вирушила у сімейний вікенд та обрала для цього гірськолижний курорт на схилах Альп. Спільними світлинами з відпочинку Вікторія поділилася в своєму Instagram.

Фото: instagram.com/victoriabeckham

На сонячних фото дизайнерка позувала поруч зі своїм чоловіком на тлі гір та у міському ресторанчику просто серед засніженого краєвиду. Для активного відпочинку Вікторія обрала відповідний образ - чорну куртку, лижні штани та черевики. Також зірка приміряла стильні лижні окуляри.

Фото: instagram.com/victoriabeckham

Фото: instagram.com/victoriabeckham

На зимовий курорт разом з зірковими батьками також вирушила донька Бекхемів 11-річна Гарпер та молодший син пари, 17-річний Круз. Діти насолоджувалися катанням на лижах по схилах та веселилися у компанії батьків.

Фото: instagram.com/victoriabeckham

Фото: instagram.com/victoriabeckham

"Надсилаю вам поцілунки з Альп. Девіде, Гарпер, Круз, люблю вас!", - підписала фото Бекхем.

Читайте також: