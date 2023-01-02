Вікторія Бекхем замилувала новорічними фото з чоловіком та дітьми

Знаменитість показала, як у сімейному колі зустріла Новий рік.

Екссолістка Spice Girls та дизайнерка Вікторія Бекхем показала, як з чоловіком, футболістом Девідом Бекхемом, та дітьми святкувала Новий рік.

Святковими знімками знаменитість поділилася в Instagram. Зокрема, за новорічним столом Вікторія та Девід зібралися разом із батьками та дітьми – синами Ромео, Крузом та донькою Гарпер.

Вікторія Бекхем із родиною / Фото: instagram.com/victoriabeckham

На фото видно, що сімейство дивилося на святкові салюти, фотографувалося, смакувало ігристими напоями та смачними стравами.

Девід Бекхем із сином / Фото: instagram.com/victoriabeckham

"Щасливого Нового року від нас усіх, я так вас люблю", - підписала світлини знаменитість.

Донька Вікторії Бекхем / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Щоправда, у новорічну ніч вдалося зібратися не всім. Старший син знаменитого подружжя Бруклін залишився у США разом зі своєю дружиною, акторкою Ніколою Пельтц.

Нагадаємо, раніше Вікторія Бекхем показувала, як у їхній родині святкували Різдво. До речі, тоді сімейство теж зібралося разом без Брукліна, який не приїхав.

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