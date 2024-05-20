Вікторія Бекхем замилувала рідкісними фото з батьком і показала, як його привітала з днем народження

Велика родина зірки зібралася на святі Ентоні Адамса.
Британська співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем публічно звернулася до свого батька Ентоні Адамса.
Днями тато Вікторії відсвяткував свій день народження. З цієї нагоди вся велика родина зібралася за одним великим столом, щоб привітати іменинника. Так, атмосферними знімками Бекхем поділилась у фотоблогу. Зокрема, на святі були присутні батьки співачки, брат, сестра та її діти. Родина позує в обіймах і з келихами у руках. Тим часом перед Ентоні на столі видніється великий торт із запаленими свічками.
"З днем народження, татку! Ми всі тебе дуже любимо", - замилувала підписом модельєрка.
Також свої теплі слова адресували Адамсу і юзери:
- З днем народження, Тоні! Найпрекрасніший день народження! Люблю!
- Яке щастя мати тата. Сподіваюся, у нього був чудовий день. Сумую за своїм щодня
- Вітаю! Яка чудова сім'я! Ви вмієте насолоджуватися життям тут і зараз
- Які чудові фото, усмішки навколо – ось, що робить справжня сім'я
Нагадаємо, нещодавно старший син зіркового сімейства Бекхемів Бруклін повідомив про горе, яке сталося в родині його дружини Ніколи Пельтц.
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