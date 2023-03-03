Вікторія Бекхем замилувала сімейними кадрами і натякнула на примирення з невісткою Ніколою Пельтц

Екссолістка Space Girls Вікторія Бекхем представила свою колекцію на Тижні моди у Парижі.

Підтримати дизайнерку приїхали її чоловік Девід та діти. На показ навіть приїхав зі США старший син зіркового подружжя Бруклін з дружиною Ніколою Пельтц. Поруч не було лише середнього нащадка Бекхемів - Ромео.

Після шоу Вікторія поділилася милою сімейною світлиною в Instagram та подякувала рідним за підтримку.

"Я не змогла би зробити це без вас, я вас всіх так сильно люблю, Харпере, Девіде, Крузе, Брукліне, Ніколо. Поцілунки з Парижа (ми сумуємо за тобою, Ромео)", - підписала фото Бекхем.

Вікторія Бекхем з родиною / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Для фанів родини стало повною несподіванкою, що підтримати свою свекруху приїхала Нікола. Ба більше, модель навіть обрала для модного шоу сукню з колекції Бекхем та залишила для неї зворушливе звернення у коментарях під світлиною.

"Прекрасне шоу! Ми тебе любимо!", - написала Пельтц.

Зазначимо, що стосунки між свекрухою та невісткою були дуже напруженими. Особливо після весілля Брукліна та Ніколи. Подейкують, що тоді Пельтц сперечалася з майбутньою свекрухою щодо підготовки церемонії та весільної сукні, Вікторія довела модель до сліз просто під час свята.

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