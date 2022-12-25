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Вікторія Бекхем замилувала святковими фото з родиною та назвала свій найбажаніший подарунок на Різдво

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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Вікторія Бекхем замилувала святковими фото з родиною та назвала свій найбажаніший подарунок на Різдво

Фото: instagram.com/victoriabeckham

Родина одягнула різдвяне вбрання.

Екссолістка Spice Girls та дизайнерка Вікторія Бекхем поділилася святковими світлинами із чоловіком Девідом Бекхемом та дітьми до Різдва. 

Як і усі британці, родина Бекхемів відсвяткувала різдвяний вечір 25 грудня. На честь свята Вікторія, Бекхем та їхні діти одягнулися у веселе тематичне вбрання. Вікторія поділилася кумедними світлинами чоловіка та дітей у піжамах та ковпаках у Instagram.

© instagram.com/victoriabeckham
Фото: instagram.com/victoriabeckham

Дизайнерка зізналася, що на родинною святі їй не вистачає старшого сина Брукліна, який зараз із дружиною живе у США.

"Тато продовжує традицію сім'ї Бекхем! Ми любимо і сумуємо за тобою, Брукліне! Цілуємо, Девід, Ромео, Круз", - написала Вікторія.

© instagram.com/victoriabeckham
Фото: instagram.com/victoriabeckham

Також знаменитість додала милу світлину разом зі своїм чоловіком та пожартувала щодо свого головного подарунку на Різдво. Дизайнерка одягнула худі із написом: "Все, що я хочу на Різдво – це Девід Бекхем". 

"Я отримала те що хотіла на Різдво" - підписала фото з Девідом Вікторія. 

© instagram.com/victoriabeckham
Фото: instagram.com/victoriabeckham

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Дата публікації
Перегляди
730
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