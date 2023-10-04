Вікторія Бекхем зі сльозами на очах вперше прокоментувала зраду Девіда з помічницею: фото коханки

Дружина ексфутболіста збірної Англії Девіда Бекхема, дизайнерка Вікторія Бекхем вперше прокоментувала зраду чоловіка з його помічницею Ребеккою Лус.

Минулого вечора родина Бекхемів у Лондоні відвідала прем'єру чотирисерійного документального фільму Netflix під назвою "Бекхем", у якому йдеться про життя та кар'єру спортсмена. Зокрема, у цій документалці торкнулися й непростої для Бекхемів теми ймовірної зради Девіда з його асистенткою Ребекою Лус, яка сталася 2003 року, пише DailyMail.

Й хоча сам Бекхем напряму не підтвердив факт інтрижки, тим не менш, за словами Вікторії це був "найважчий період у її житті" і їй "здавалося, що весь світ налаштований проти неї". Девід та Ребекка зблизилися, коли футболіст перебував в Іспанії і грав за "Реал Мадрид". В той момент Вікторія з двома маленькими синами Брукліном і Ромео залишилася у Лондоні.

Коханка Девіда Бекхема Ребекка Лус / Фото: Getty Images

За словами Девіда, в Іспанії він почувався самотньо і йому було нелегко:

"Коли я вперше переїхав до Іспанії, це було складно, тому що я був частиною клубу та сім'ї протягом усієї своєї кар'єри, від 15 до 27 років. Мене продали одразу, а наступної хвилини я в місті, я не говорю цією мовою. Що ще важливіше, поруч не було моєї сім'ї", - розповів Девід.

Девід Бекхем та Вікторія Бекхем, 2003 рік / Фото: Getty Images

Своєю чергою, Вікторія ледь стримуючи сльози, зізналася, що тоді відчувала, ніби весь світ проти них:

"Це був найважчий період для нас. Ось у чому справа, ми були одне проти одного, якщо бути зовсім чесною. До Мадрида іноді було таке відчуття, що ми - проти всіх інших, але ми були разом, ми були пов'язані, ми були одне в одного. Але коли ми були в Іспанії, було відчуття, ніби і одне одного в нас нема. І це сумно. Я навіть передати вам не можу, наскільки це було важко. І як це вплинуло на мене", - відверто розповіла Вікторія Бекхем.

Коханка Девіда Бекхема Ребекка Лус / Фото: Getty Images

Відповідаючи на запитання, як вижив їхній шлюб, Девід розповів, як він боявся грати у футбол, тоді як його дружина щосили намагалася знайти вихід із кризи:

"Чесно кажучи, я не знаю, як ми це пережили. Вікторія для мене все, бачити її біль було неймовірно важко, але ми бійці і тоді нам треба було боротися одне за одного, нам потрібно було боротися за нашу сім'ю. І те, що ми мали, коштувало того, щоб за нього боротися. Бували дні, коли я прокидався і думав: "Як я піду на роботу?" Як я збираюся вийти на тренувальне поле? Як я матиму вигляд, ніби все гаразд? Щодня, коли я розплющував очі, мені ставало фізично погано: "Як мені це зробити?" – поділився Бекхем, як йому теж було непросто.

Вікторія Бекхем з сином Ромео та Ребека Лус у Мадриді, 2003 рік / Фото: Getty Images

Врешті, аби врятувати шлюб Вікторія Бекхем прийняла рішення з Лондона переїхати до Мадрида. А згодом стало відомо, що пара чекає на третього сина, Круза.

Бекхем назвала час, проведений у Мадриді, "жахом" та "справжнім цирком".

Зазначимо, що врешті Девіду та Вікторії Бекхем вдалося врятувати шлюб, вони мають чотирьох дітей, а в липні 2024 року відсвяткують 25-річчя свого шлюбу.

Читайте також: