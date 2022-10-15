Вікторія Бекхем зізналася, чому видалила тату із ініціалами чоловіка на тлі чуток про розлучення

Співачка та модельєр Вікторія Бекхем відверто прокоментувала чутки про розлучення із футболістом Девідом Бекхемом.

Новини про негаразди у зірковій парі стали активно розповсюджуватися у Мережі після того, як екссолістка Spice Girls видалила татуювання із ім'ям чоловіка. Тривалий час на лівому зап'ясті зірки були зображені ініціали Девіда.

Певний час Вікторія ніяк не коментувала свій вчинок, однак у інтерв'ю Today все ж розповіла, чому наважилася на такий крок.

"Я вже давно маю ці татуювання, вони не були особливо акуратними. У мого чоловіка так багато гарних тату, діти також роблять, і вони дуже гарні. Вони були створені феноменальними майстрами. А мої були трохи товстими, трохи кровоточили і просто не мали такого красивого вигляду. Але у ЗМІ вже з'явилися здогадки, що я йду від чоловіка", - сказала Вікторія.

Фото: instagram.com/davidbeckham

Нагадаємо, що нещодавно у ЗМІ також обговорювали ще один скандал у родині Бекхемів. Інсайдери розповіли про те, як Вікторія довела до сліз свою невістку Ніколу Пельтц просто посеред весілля.

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