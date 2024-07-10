Вікторія і Девід Бекхеми ніжно привітали доньку з 13-річчям і здивували, як вона з роками змінилася

Британська співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем разом з чоловіком, футболістом Девідом, повідомила про важливе свято в її родині.

Єдина донька знаменитого подружжя Гарпер 10 липня святкує день народження. Дівчинці виповнюється 13 років. Тож, з нагоди свята знамениті батьки присвятили Гарпер дописи у своїх фотоблогах. Зокрема, Вікторія та Девід адресували донечці теплі слова з привітаннями та побажаннями, де просто засипали її компліментами.

"Вітаю з днем народження мою найкращу подругу. Ти мила і добра, і твоя усмішка зігріває наші серця щодня! Ти дійсно наше все, Гарпер Севен, і ми так пишаємося тим, якою щасливою, красивою, талановитою леді ти стаєш. Ми так тебе любимо", - звернулася до доньки Вікторія.

Бекхеми привітали доньку з днем народження і показали, як вона з роками підросла та змінилася

Окрім того, батьки опублікували відео, де зібрали архівні та свіжі кадри Гарпер. Дизайнерка та футболіст здивували, як їхня донька з роками помітно підросла та неабияк змінилася. До слова, Гарпер росте справжньою красунею.

"Вітаю з 13-м днем народження мою чудову маленьку дівчинку! Тато так пишається тобою, ти виросла доброю, щедрою та прекрасною молодою леді з найдивовижнішим серцем та найдивовижнішою усмішкою, яку ми всі так любимо! Завжди будь прекрасною людиною, якою ти є. Гарпер Севен, ти - мій світ", - звернувся до доньки футболіст.

Вікторія Бекхем показала, як кумедно співає її родина

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Ірина Федишин святкувала день народження сина. Виконавиця вже показала, як вітала Олега з 9-річчям та який сюрприз йому підготувала.

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