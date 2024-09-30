Вікторія Маремуха натякнула на розлучення з чоловіком-французом після трьох років вільного шлюбу

Знаменитість говорить, що вже не живе разом з обранцем.

Українська акторка та блогерка Вікторія Маремуха натякнула на розлучення з чоловіком, французом Луї.

Фани знаменитості забили на сполох після її останнього допису в Instagram. Зокрема, Вікторія Маремуха показувала, як зараз минають їхні сімейні вікенди. За словами блогерки, хоч вони з чоловіком вже й живуть окремо, однак намагаються виділяти час, аби разом побути з сином, адже для нього це важливо. Також Маремуха зазначила, що з Луї зробила графік, щоб однаково бачити і виховувати 2-річного Луку.

Вікторія Маремуха з чоловіком та сином / Фото: instagram.com/vicky_mare

"Попри те, що ми живемо окремо, ми зробили графік так, що б однаково виховувати і бачитися з Лукою. А ще обов'язково проводити час всі разом. Для Луки це дуже важливо", - поділилася блогерка.

Однак фанів Вікторії Маремухи занепокоїв такий допис. Вони припускають, що таким чином акторка натякає на розлучення з коханим після трьох років вільного шлюбу.

Вікторія Маремуха з чоловіком та сином / Фото: instagram.com/vicky_mare

Ви ж такі щасливі були разом, чому розійшлися? Така гарна пара і сім'я…

Я чомусь так і думала… По сторіз було зрозуміло, що у вас щось трапилось з чоловіком…

Чому окремо? Така класна родина…

Зазначимо, Вікторія Маремуха вийшла заміж за француза Луї в червні 2021 року, а вже у вересні 2022-го народила від нього первістка Луку. Пара дотримувалася вільних стосунків. Тобто вони могли мати інтрижки з іншими на боці.

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