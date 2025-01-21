Вікторія Маремуха розповіла про кризу в шлюбі з чоловіком-французом, з яким у вільних стосунках

Блогерка поділилася, що наразі вони з коханим працюють над взаєминами.

Українська акторка та блогерка Вікторія Маремуха розповіла про кризу в шлюбі з чоловіком-французом Луї.

У вересні минулого року зірка Мережі дала чітко зрозуміти, що в їхніх стосунках із коханим відбуваються негаразди. Маремуха повідомила, що вони почали жити окремо, однак склали графік, щоб порівно проводити час із сином Лукою. Тож наразі, коли Вікторія вирішила поспілкуватися з прихильниками, чимало запитань стосувалося її особистого життя.

Блогерка все ж таки втамувала цікавість фанів. Маремуха запевнила, що вони з чоловіком перебувають в шлюбі та почали жити разом знову. Однак наразі подружжя працює над стосунками. Як буде далі – блогерка загадувати не береться, лиш говорить, що "час покаже".

Чоловік Вікторії Маремухи з сином / Фото: instagram.com/vicky_mare

"Ми разом, я переїхала назад. Стосунки на стадії роботи. Як буде далі, тільки час покаже", - відповіла підписникам блогерка.

Зазначимо, Вікторія Маремуха вийшла заміж за француза Луї в червні 2021 року, а вже у вересні 2022-го в пари народився первісток Лука. Подружжя відкрито говорить, що дотримується вільних стосунків. Тобто і Вікторія, і Луї можуть мати інтрижки з іншими партнерами.

Читайте також: