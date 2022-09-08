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Вікторія Маремуха вперше стала мамою та показала малюка

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Вікторія Маремуха вперше стала мамою та показала малюка

Вікторія Маремуха з чоловіком та сином / Фото: instagram.com/vicky_mare

Українська блогерка Вікторія Маремуха поділилася радісними новинами.

Вчора, 7 вересня, українська модель та блогерка Вікторія Маремуха вперше стала мамою.

Знаменитість народжувала в Києві, хоча у цілях безпеки планувала у Франції. Так, Вікторія та її чоловік-француз стали батьками хлопчика.

"Відчуваємо себе неймовірно щасливими! Пологи були ідеальними! Народжувати вдома було моїм ліпшим рішенням!" – поділилася зірка у своєму Instagram.

© instagram.com/vicky_mare
Фото: instagram.com/vicky_mare

Загалом, пологи минули успішно, хоча малюк і не поспішав з'являтися на світ. Вікторія мала народити ще 24 серпня.

"Я народила без розривів. Це при тому, що син переношений був, і кісточки вже достатньо почали твердіти. Але команда лікарів створила клініку", - поділилася блогерка.

Вікторія Маремуха / © instagram.com/vicky_mare
Вікторія Маремуха / Фото: instagram.com/vicky_mare

Загалом, малюк народився з вагою близько 3,5 кг та зростом 54 см. Онука вже побачили дідусі та бабусі. Навіть батьки чоловіка Маремухи з Франції приїхали до Києва, аби привітатися з малюком.

© instagram.com/vicky_mare
Фото: instagram.com/vicky_mare

"А у нас тут нові гості, приїхали батьки Луї, мій тато зустрів їх на кордоні з Молдовою. І привіз до Києва. Онук одразу показав дідусю і бабусі, хто тепер ними керуватиме", - зазначила блогерка.

© instagram.com/vicky_mare
Фото: instagram.com/vicky_mare

Нагадаємо, Вікторія вийшла заміж за чоловіка з Франції у червні 2021 року. Весільна церемонія відбулася у Києві.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2619
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