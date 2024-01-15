Вікторія Варлей показалася у спідньому та відверто розповіла про грудне вигодовування з імплантами

Українська акторка, учасниця романтичного реаліті "Холостяк-12" Вікторія Варлей відверто розповіла про грудне вигодовування з імплантами.

Як зізналась блогерка, вона чимало запитань отримала на цю тему. Тож знаменитість вирішила прокоментувати, чи впливають силіконові імпланти на процес годування грудьми. Варлей переконує, що це не завдає жодної шкоди. Як зазначила акторка, грудний імплант розташований під молочною залозою, тому не впливає на лактацію. Однак після вигодовування, може змінитися вигляд грудей, адже шкіра розтягується.

Вікторія Варлей / Фото: instagram.com/viktoriavarley

"Від дівчат були запитання стосовно грудного вигодовування і імплантів грудей, чи можливо взагалі годувати грудьми при наявності імплантів? Відповідаю! Наявність імплантів жодним чином не впливає на період лактації. Річ у тім, що всі імпланти встановлюються під залозою, тим самим немає жодних перешкод для вироблення грудного молока. Після грудного вигодовування сам імплант не змінюється, але треба розуміти, що оскільки шкіра може розтягнутись, то можливі зміни контуру і розміру грудей", - пояснила блогерка.

Вікторія Варлей / Фото: instagram.com/viktoriavarley

Вікторія Варлей також зізналась, що після грудного вигодовування планує звернутися до послуг пластичного хірурга, аби зменшити розмір бюста. За словами акторки, вона обрала занадто великий імплант, що може негативно вплинути на її спину. Тож, Варлей хоче зменшити розмір грудей.

Вікторія Варлей / Фото: instagram.com/viktoriavarley

"Особисто я ще до вагітності хотіла переробити груди і замінити на менший імплант, приблизно на 250-300 ml (зараз в мене стоїть 375 ml). Для конституції мого тіла 375 ml завеликий. Це впливає на спину, дає додаткове навантаження і естетично мені більш подобаються груди невеликого розміру, але це моя особиста думка, тому як тільки я закінчу грудне вигодовування, одразу займусь цим питанням", - додала блогерка.

Вікторія Варлей / Фото: instagram.com/viktoriavarley

Нагадаємо, Вікторія Варлей вперше стала мамою 1 січня. У знаменитості народилася донечка. Акторка вже показала перші фото маля та розсекретила, як назвала дівчинку.

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