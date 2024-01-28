Вікторія Варлей розсекретила, яке громадянство в її новонародженої доньки

Українська акторка, учасниця романтичного реаліті "Холостяк-12" Вікторія Варлей поділилася, яке громадянство в її новонародженої доньки.

Артистка вперше стала мамою в США. Знаменитість 1 січня народила дівчинку, якій дала ім'я Мішель. В Instagram у Вікторії поцікавилися, яке ж громадянство в її новонародженої донечки. Акторка не стала приховувати, а відповіла, що Мішель – громадянка США.

"Мішель – громадянка Сполучених Штатів Америки", - відповіла Варлей.

Допис Вікторії Варлей / Фото: instagram.com/viktoriavarley

В акторки також поцікавилися, чи буде вона навчати донечку української мови. Як виявилося, Варлей планує, аби Мішель обов'язково знала її рідну мову.

"Обов'язково, одна з мов буде українська", - зазначила акторка.

Вікторія Варлей із донькою / Фото: instagram.com/viktoriavarley

Нагадаємо, нещодавно Вікторія Варлей прокоментувала, чи впливають силіконові імпланти на грудне вигодовування. Акторка збільшувала груди у пластичного хірурга задовго до вагітності.

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