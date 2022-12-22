Вікторія Варлей з "Холостяка-12" показала себе в найбільшій вазі та з великими щічками

Артистка розсекретила скільки важила 11 років тому.

Українська акторка, учасниця реаліті "Холостяк-12" Вікторія Варлей відверто відповіла на запитання, які дуже хвилюють її підписників.

Зокрема, артистка зізналася, скільки у своєму житті найбільше важила. Окрім того, Варлей поділилася світлинами, зробленими 11 років тому, коли вона була у своїй найбільшій вазі:

"2011 рік. Я у своїй максимальній вазі 58 кілограм, зріст 173. Які щічки…", - підписала кадри Вікторія.

Вікторія Варлей / Фото: instagram.com/viktoriavarley

Окрім того, Варлей розповіла шанувальникам, про що найбільше мріє 2023 року. Так, акторка зізналася, що мріє побачити своїх рідних і друзів, хоче, щоб закінчилася війна і дуже хоче, щоб всі винні у цій війні були покарані:

"Я хочу, щоб Україні допомогли якомога швидше відновити все те, що було зруйновано. Я хочу повернутись додому!" – відверто сказала Варлей.

Вікторія Варлей / Фото: instagram.com/viktoriavarley

Нагадаємо, раніше Вікторія Варлей розсекретила, скільки пластичних операцій зробила. Акторка не стала приховувати, що зверталася до пластичних хірургів і не раз.

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