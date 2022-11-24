Вікторія Варлей з "Холостяка-12" розповіла про свої пластичні операції

Учасниця романтичного реаліті не стала приховувати, що зверталася до спеціалістів.

Учасниця романтичного шоу "Холостяк-12", ексдівчина зірки "Спіймати Кайдаша" Тараса Цимбалюка Вікторія Варлей днями поспілкувалася з фанами.

Акторка відповіла на запитання своїх шанувальників, які тих хвилюють найбільше. Зокрема, Варлей чесно зізналася, чи робила вона пластичні операції. За словами Вікторії, вона дійсно коригувала зовнішність за допомогою спеціалістів.

Акторка робила операцію на повіках (блефаропластика), видаляла комки Біша (хірургічна операція, спрямована на вилучення скупчень жиру щічної ділянки), збільшувала губи:

"Транскон'юнктивальна безшовна нижня блефаропластика, часткове видалення Біша. Після проєкту збільшила губи. Раз на пів року роблю біоревіталізацію та ботокс", - відверто зізналася Вікторія.

Вікторія Варлей розповіла про свої пластичні операції / Фото: instagram.com/viktoriavarley

Також Варлей, на прохання прихильників, розсекретила свої вагу та зріст:

Вікторія Варлей розповіла про свої пластичні операції / Фото: instagram.com/viktoriavarley

Нагадаємо, днями стало відомо, що ще одна учасниця "Холостяка-12" Олександра Мудра з Харкова, виявляється, за рік до українського проєкту, брала участь у романтичному реаліті у Литві, де теж намагалася побудувати стосунки.

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