Вікторія Бекхем привітала невістку з днем народження та нарвалася на критику від фанів

Зірку звинувачують у нещирості.
Дизайнерка Вікторія Бекхем нарвалася на критику шанувальників після того, як публічно привітала невістку Ніколу Пельтц з днем народження.
На своїй сторінці в Instagram Бекхем поділилася світлиною з дружиною сина Брукліна. На світлині вони сиділи за одним столом і з чогось сміялися.
"З днем народження, Нікола! Сподіваюсь, в тебе буде чудовий день", - написала Бекхем і додала емоджі у вигляді червоного серця.
Втім, прихильникам дизайнерки здалося, що привітання від неї до невістки було зовсім не щирим. На думку фанів, Вікторія могла чимось розбавити таке "сухе" повідомлення та додати краще фото з Ніколою. Також фани не помітили у кінці повідомлення традиційну фразу від Бекхем, яку вона завжди адресує рідним "Цілую, ВБ".
- Найсухіше повідомлення на день народження, яке можна уявити!
- Серйозно, не було кращого фото?
- Оу, а де ж "Цілую, ВБ"?
- Дуже "сердечні та креативні" побажання до дня народження.
Зазначимо, що сама Нікола також відреагувала на привітання свекрухи і написала у коментарях "Дуже дякую!" з червоними сердечками.
Про напружені стосунки між зірковою свекрухою і невісткою ходили ще до весілля Брукліна, а після церемонії, подейкують, Вікторія взагалі уникає спілкування з Ніколою. Більш того, ходили чутки, що на весіллі сина Бекхемів дизайнерка довела Пельтц до сліз.
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