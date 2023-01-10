Вікторія Бекхем привітала невістку з днем народження та нарвалася на критику від фанів

Дизайнерка Вікторія Бекхем нарвалася на критику шанувальників після того, як публічно привітала невістку Ніколу Пельтц з днем народження.

На своїй сторінці в Instagram Бекхем поділилася світлиною з дружиною сина Брукліна. На світлині вони сиділи за одним столом і з чогось сміялися.

"З днем народження, Нікола! Сподіваюсь, в тебе буде чудовий день", - написала Бекхем і додала емоджі у вигляді червоного серця.

Вікторія Бекхем і Нікола Пельтц / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Втім, прихильникам дизайнерки здалося, що привітання від неї до невістки було зовсім не щирим. На думку фанів, Вікторія могла чимось розбавити таке "сухе" повідомлення та додати краще фото з Ніколою. Також фани не помітили у кінці повідомлення традиційну фразу від Бекхем, яку вона завжди адресує рідним "Цілую, ВБ".

Найсухіше повідомлення на день народження, яке можна уявити!

Серйозно, не було кращого фото?

Оу, а де ж "Цілую, ВБ"?

Дуже "сердечні та креативні" побажання до дня народження.

Зазначимо, що сама Нікола також відреагувала на привітання свекрухи і написала у коментарях "Дуже дякую!" з червоними сердечками.

Про напружені стосунки між зірковою свекрухою і невісткою ходили ще до весілля Брукліна, а після церемонії, подейкують, Вікторія взагалі уникає спілкування з Ніколою. Більш того, ходили чутки, що на весіллі сина Бекхемів дизайнерка довела Пельтц до сліз.

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