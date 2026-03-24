Віктору Бронюку – 47: дружина лідера гурту "ТІК" показала їхніх підрослих дітей і звернулася до нього

Віктор Бронюк з дружиною / © instagram.com/tetiana_broniuk

Фронтмен гурту «ТІК» Віктор Бронюк святкує день народження. 24 березня йому виповнилося 47 років.

Співака вітають його шанувальники та родина. Зокрема, в Instagram своє вітання Бронюку адресувала його дружина Тетяна. У ніжному дописі вона описала свої почуття до іменинника та не стримувала емоцій від того, яка вона щаслива бути у цьому шлюбі. Обраниця зірки зазначила, що він завжди вміє відчувати її стани й заспокоювати у потрібні моменти.

«З днем народження, коханий. Ти саме той чоловік, поруч з яким життя відчувається спокійнішим. Я так часто ловлю себе на думці, як добре, що саме ти — поруч. У найзвичайніших моментах це відчувається найбільше: у розмовах на кухні, у наших планах, у тому, як ти дивишся на дітей, як обіймаєш мене, навіть коли я вдаю, що все під контролем. Навіть коли я трохи драматизую, ти якось дуже впевнено повертаєш все на свої місця — одним жартом, одним „давай без паніки“, одним поглядом», — привітала Віктора його дружина.

Крім того, Тетяна показала фото не лише з іменинником, але й їхніми підрослими дітьми. Вона висловила вдячність коханому за його надійне плече для всієї родини і побажала всього найкращого.

«Ти хороший татко, такий справжній, уважний і теплий, що іноді я просто спостерігаю за вами і думаю, як нам пощастило. Дякую тобі за нас, за відчуття опори, за відповідальність, яку ти береш без зайвих слів, за те, що підтримуєш мої ідеї, навіть коли вони зʼявляються дуже раптово. Будь щасливий, здоровий і спокійний. Все інше ми разом придумаємо і зробимо», — зворушила Тетяна.

Віктор Бронюк з дружиною і дітьми / © instagram.com/tetiana_broniuk

