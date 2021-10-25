Виліт Власової, "вагітність" Кухар та COVID у Кадная: яким був восьмий ефір "Танців з зірками"

Виліт Власової, "вагітність" Кухар та COVID у Кадная: яким був восьмий ефір "Танців з зірками"

У проєкті залишилося шість пар.

На каналі "1+1" відбувся восьмий прямий ефір шоу "Танці з зірками".

У цьому епізоді пари перетворилися на тріо - до них приєдналися улюблені танцівники та зірки минулих сезонів. Танцюристи не лише поставили цього тижня своїм парам танець, але й вийшли разом із ними на паркет.

Шоу розпочалося з ефектного номеру шести тріо та суддів.

Традиційно, прямий ефір вели Юрій Горбунов та Іванна Онуфрійчук, а на зірковому балконі цього тижня зустрічали зірки "Жіночого кварталу" Володимир Шумко, Ірина Сопонару та Анастасія Оруджова, яка через травму ноги змушена була залишити шоу на початку цього сезону.

Першими з учасників вийшли на паркет фехтувальниця Ольга Харлан та її партнер Дмитро Дікусар. Допомагати парі вирішила ще одна олімпійська чемпіонка, гімнастка Ганна Різатдінова, яка у "Танцях з зірками-3" дійшла до фіналу. Вона зізналася, що хоче, аби хоча б цього року перемогла спортсменка. Так, вони виконали пристрасну румбу. Оля та Аня втілили образи дівчини Бонда, яким став Дікусар. У результаті, глядачі були ошелешені ефектним виступом. Втім, судді мали деякі зауваження. За номер пара отримала 25 балів.

Разом із MELOVIN та Лізою Русіною станцювала Ілона Гвоздьова, з якою у пари виник конфлікт через різкі коментарі хореографині під час її суддівства на п'ятому ефірі. Коли пара дізналася, що танцюватиме з Ілоною, була шокована. Втім, експеримент вдався. Їхній пасодобль оцінили в 21 бал.

Третіми виступили на паркеті солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька, її партнер Юрій Мєшков та запрошений хореограф Олександр Прохоров. Саме з ним зірка мала танцювати у проєкті. Щоправда, вона відмовилася, бо танцівник заявив їй, що "не зможе з нею довго протриматися". Тріо показало контемп та отримало – 25 балів.

Коментуючи цей виступ, суддя проєкту Катерина Кухар спантеличила заявою. Балерина натякнула на свою вагітність.

"Нарешті, у цьому контемпі ви розкрили ваші крила, літали над паркетом, зробили піруети, зробили баланс. Я повірила сьогодні в історію вашого кохання. І напевно, я сьогодні така емоційна, тому що при надії", – сказала зірка.

Катерина Кухар / скриншот з відео

А от зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" Артур Логай у спокусливому образі та його партнерка Анна Кареліна продемонстрували фрістайл разом із Яною Цибульською. Оцінки пари – 28. Це найбільша сума цього ефіру.

Далі вийшли на паркет актор Костянтин Войтенко і Роксоляна Маланчук. Їм допомагали Ольга Фреймут і Макс Єжов. Комедійний номер оцінили в 26 балів.

Наступною намагалася підкорити суддів пара Євгенії Власової та Макса Леонова. Хореограф, який минулого тижня потрапив в аварію та пропустив сьомий ефір, повернувся на паркет. Разом із ними на паркет вийшов Дмитро Жук і вони станцювали пристрасну румбу. Співачка ошелешила відвертим номером. Пара здобула 25 балів.

А от співак Дмитро Каднай у восьмому прямому ефірі не вийшов на паркет шоу. Артист повідомив, що заразився коронавірусом. Зараз він перебуває вдома на самоізоляції. Партнерки, які з ним тренувалися, на щастя, не захворіли. Артист сподівається, що у наступному випуску вже танцюватиме, а поки що у нього "імунітет".

"Танців з зірками" / скріншот з відео

Тож, за підсумками восьмого ефіру лідирувала пара Артур Логай та Анна Кареліна – 28 балів. Другу щаблину посіли Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук – 26. Останньою у турнірній таблиці з 21 балом опинилася пара MELOVIN та Ліза Русіна.

Турнірна таблиця / instagram.com/tanci1plus1

Цього тижня, на відміну від попереднього, де пішли дві пари, проєкт покинула одна. Так, не вдалося довести глядачам, що вони варті перемоги – Євгенії Власовій та Максу Леонову.

Нагадаємо, що наступний прямий ефір "Танців з зірками" відбудеться у неділю, 31 жовтня, о 21:00 на каналі 1+1.

Дивіться повні випуски "Танців з зірками" на 1+1 video.

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