Вілл Сміт на церемонії "Оскар-2022" вдарив та послав відомого актора

Кріс Рок невдало пожартував про дружину артиста.

Цьогорічна церемонія "Оскар-2022" не обійшлася без бійки.

Відомий американський актор Вілл Сміт вдарив в обличчя просто на сцені свого колегу – Кріса Рока. А все через те, що актор невдало пожартував про дружину Сміта – Джаду.

Вілл не став терпіти, підійшов до Кріса та дав йому ляпаса. Тим часом на трансляції повністю зник звук, а актори вели словесну перепалку. Та коли з'явився звук, то було чутно, що Сміт послав Кріса.

До речі, цьогоріч Вілл Сміт отримав свою першу статуетку "Оскар". Звання "найкращого" зірці принесла робота у стрічці "Король Річард" режисера Рейнальдо Маркуса Ґріна. Актор зіграв роль батька чемпіонок з тенісу Вінус та Серени Вільямс.

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