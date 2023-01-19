Вілл Сміт опублікував відео з російськомовною піснею та нарвався на критику

Голлівудський актор Вілл Сміт потрапив у скандал, опублікувавши ролик, де грає російськомовна пісня.

В Instagram знаменитість поділився новим роликом, де показав, як створюються спецефекти у фільмах. Утім, увагу юзерів привернула російськомовна пісня, яка супроводжувала ролик. Зокрема, у відео був використаний ремікс на композицію вірменського виконавця Xcho. Артист славиться тим, що розвиває свою творчість у Росії, тим самим сплачуючи податки, які підуть у тому числі й на підтримку війни в Україні. Виконавець співпрацює з французькою компанією Believe Music, яка від 24 лютого не припинила діяльність у РФ. Xcho також жодного разу не висловився проти війни в Україні.

Натомість Вілл Сміт, опублікувавши відео з цією піснею, просуває російськомовну творчість. У коментарях під відео актору пояснили, що використовувати такі композиції – це спонсорувати війну в Україні та вбивства українців.

Використання російської музики – це плата за російські ракети, які вбивають людей в Україні.

Росія щодня вбиває мирних людей і дітей в Україні. Слухати російську музику, їсти їхню їжу, дивитися їхні фільми – це такий сором!

Користувачі попросили Вілла видалити відео з цією піснею, якщо він не підтримує кроваву війну, яку розв'язала Росія.

Гей, Вілле! Російська музика у вашому відео - це фігня. Будь ласка, не використовуйте цю пісню, якщо ви справді підтримуєте Україну.

Натомість відео припало до душі росіянам, які підтримують війну в Україні, та російським ботам, які виправдовували агресію Росії. Жителі країни-агресорки у коментарях писали образливі речі українцям, прославляли РФ та використовували російські терористичні символи.

Утім, користувачі і їм доступно пояснили ситуацію. Вони зазначили, що Сміт, ймовірно, навіть і не здогадується, що саме за пісня грала у відео. Натомість користувачі присоромили росіян, які замість того, що боротися за свободу слова та свої права, нападають на жителів сусідньої країни.

Людям, які вміють думати. Віллу подобається відео. Він сказав це в описі. Але не думаю, що він звернув увагу на пісню. Тож зверніть на це увагу. І я також хочу сказати кілька слів росіянам, які так пишаються піснею. У вас немає ані душі, ані гордості, ані людяності. Замість того, щоб боротися за свої права у своїй країні, ви як раби нападаєте на інші країни та людей навколо вас. Ви все ще раді пісні?

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