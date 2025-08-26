- Дата публікації
Гламур
- Гламур
Вілл Сміт опинився у центрі гучного скандалу через ШІ
Артиста звинувачують у фейкових відео з фанами.
Американський актор і співак Вілл Сміт наразився на хвилю критики після публікації відео зі свого літнього туру Based on a True Story у Великій Британії.
В ролику, викладеному на його офіційному YouTube-каналі, глядачі помітили ознаки штучної генерації: обличчя людей у натовпі були розмиті або неприродно спотворені, а на руках подекуди з’явилося шість пальців, про це пише The Independent.
Фани відреагували емоційно й не приховували обурення. У коментарях писали, що Сміт "принижує себе", використовуючи штучний інтелект для створення атмосфери концерту, а також дорікали артисту в неповазі до справжніх глядачів.
Наразі відео з YouTube вже видалене, проте публікація від 12 серпня залишилася на сторінці Сміта в Instagram.
Офіційних заяв співак поки не робив.