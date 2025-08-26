ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
104
Час на прочитання
1 хв

Вілл Сміт опинився у центрі гучного скандалу через ШІ

Артиста звинувачують у фейкових відео з фанами.

Автор публікації
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Вілл Сміт

Вілл Сміт / © Associated Press

Американський актор і співак Вілл Сміт наразився на хвилю критики після публікації відео зі свого літнього туру Based on a True Story у Великій Британії.

В ролику, викладеному на його офіційному YouTube-каналі, глядачі помітили ознаки штучної генерації: обличчя людей у натовпі були розмиті або неприродно спотворені, а на руках подекуди з’явилося шість пальців, про це пише The Independent.

Фани відреагували емоційно й не приховували обурення. У коментарях писали, що Сміт "принижує себе", використовуючи штучний інтелект для створення атмосфери концерту, а також дорікали артисту в неповазі до справжніх глядачів.

Наразі відео з YouTube вже видалене, проте публікація від 12 серпня залишилася на сторінці Сміта в Instagram.

Офіційних заяв співак поки не робив.

Дата публікації
Кількість переглядів
104
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie