Вілл Сміт опинився у центрі гучного скандалу через ШІ

Вілл Сміт / © Associated Press

Американський актор і співак Вілл Сміт наразився на хвилю критики після публікації відео зі свого літнього туру Based on a True Story у Великій Британії.

В ролику, викладеному на його офіційному YouTube-каналі, глядачі помітили ознаки штучної генерації: обличчя людей у натовпі були розмиті або неприродно спотворені, а на руках подекуди з’явилося шість пальців, про це пише The Independent.

Фани відреагували емоційно й не приховували обурення. У коментарях писали, що Сміт "принижує себе", використовуючи штучний інтелект для створення атмосфери концерту, а також дорікали артисту в неповазі до справжніх глядачів.

Наразі відео з YouTube вже видалене, проте публікація від 12 серпня залишилася на сторінці Сміта в Instagram.

Офіційних заяв співак поки не робив.