Вілл Сміт перепросив у Кріса Рока за ляпас на "Оскарі": реакція коміка

Американський актор та режисер Вілл Сміт вирішив публічно перепросити у коміка Кріса Рока за ляпас на церемонії "Оскар-2022".

Вілл Сміт збирався перепросити у Кріса Рока особисто. Утім, комік не вийшов на зв'язок з актором та зазначив, що повідомить йому, коли буде готовий говорити.

Та знаменитість вирішив не чекати на Кріса та опублікував на своєму YouTube-каналі емоційне відео. Сміт зазначив, що йому прикро через свою поведінку та він сподівається, що комік зможе його пробачити.

"Я зв'язався з Крісом, і я отримав повідомлення, що він не готовий говорити, а коли буде готовий, то зв'яжеться. Отже, я скажу тобі, Крісе, я перепрошую в тебе. Моя поведінка була неприйнятною, і я тут, коли ти будеш готовий поговорити", - зазначив Вілл.

Американський актор зазначив, що він визнає свою помилку. Тож перепрошує у Кріса, своїх колег та прихильників, яких він розчарував своєю поведінкою.

"Я намагаюся. Я шкодую, але намагаюся не соромитися. Я ж людина. Я зробив помилку. І мені хотілося б не вважати себе шматком лайна", - зазначив Сміт.

Вілл Сміт вдарив Кріса Рока просто під час церемонії "Оскар" / Фото: Associated Press

До слова, Кріс Рок вже відреагував на відео Вілла. Так, він згадав про прикрий інцидент на "Оскарі" у своєму шоу.

"Всі намагаються бути чортовими жертвами. Якщо всі заявляють, що вони жертви, ніхто не почує справжніх жертв. Навіть мене ляснув Сміт, а я пішов на роботу наступного дня", - прокоментував Рок.

Нагадаємо, під час 94-ї церемонії вручення "Оскара" лауреат премії Вілл Сміт просто на сцені вдарив ведучого Кріса Рока. Комік невдало пожартував щодо зачіски дружини Сміта – Джади, у якої майже немає волосся через алопецію.

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