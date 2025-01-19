Вілл Сміт показав рідкісне фото мами-красуні, якій виповнилося 88 років

У рідної людини актора день народження.

Відомий американський актор Вілл Сміт, який з дружиною чекає на появу третьої дитини, розповів про свято у родині.

Днями, 18 січня, мамі Сміта Керолайн Брайт виповнилося 88 років. Тож у своєму фотоблогу 55-річна знаменитість опублікував їхнє щасливе спільне фото. На зображенні усміхнене сімейство позує в обіймах і вбране в образи, які складалися з повністю чорної гамми.

"Святкування дня народження мами! 88 сьогодні!" - замилував актор.

Вілл Сміт з мамою / Фото: instagram.com/willsmith

Шанувальники, своєю чергою, не могли пройти повз особливої події. Тож привітали Керолайн у коментарях під публікацією, висловивши найщиріші побажання й зазначивши про її приголомшливу схожість з сином.

З днем народження, найкращі побажання

Дякую, що подарували нам таку дивовижну легендарну людину. З днем народження, пані Сміт

З днем народження найгарнішу маму. Нехай її любов панує вічність

Нагадаємо, нещодавно українська балерина Катерина Кухар також відсвяткувала свій день народження. Знаменитість у 43 роки зняла смішне відео з донькою від Стоянова та наочно показала, як швидко минають її роки життя.

Катерина Кухар показала, як з донькою зустріла своє 43-річчя

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