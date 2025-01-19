Вілл Сміт показав рідкісне фото мами-красуні, якій виповнилося 88 років

У рідної людини актора день народження.
Відомий американський актор Вілл Сміт, який з дружиною чекає на появу третьої дитини, розповів про свято у родині.
Днями, 18 січня, мамі Сміта Керолайн Брайт виповнилося 88 років. Тож у своєму фотоблогу 55-річна знаменитість опублікував їхнє щасливе спільне фото. На зображенні усміхнене сімейство позує в обіймах і вбране в образи, які складалися з повністю чорної гамми.
"Святкування дня народження мами! 88 сьогодні!" - замилував актор.
Шанувальники, своєю чергою, не могли пройти повз особливої події. Тож привітали Керолайн у коментарях під публікацією, висловивши найщиріші побажання й зазначивши про її приголомшливу схожість з сином.
- З днем народження, найкращі побажання
- Дякую, що подарували нам таку дивовижну легендарну людину. З днем народження, пані Сміт
- З днем народження найгарнішу маму. Нехай її любов панує вічність
Нагадаємо, нещодавно українська балерина Катерина Кухар також відсвяткувала свій день народження. Знаменитість у 43 роки зняла смішне відео з донькою від Стоянова та наочно показала, як швидко минають її роки життя.
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