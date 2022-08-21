Вілл Сміт повертається в кіно: отримав другий шанс після скандалу на "Оскарі"

Голлівудський актор Вілл Сміт продовжить роботу над проєктами Netflix після гучних скандалів на "Оскарі".

Сварка із коміком Крісом Роком на церемонії вручення кінопремії ледве не коштувала американському актору Віллу Сміту кар’єри. Після дзвінкого ляпаса на сцені "Оскара" співпрацювати із зіркою Голлівуду відмовилися декілька кінокомпаній.

Однак зовсім нещодавно Сміт публічно перепросив Рока і, здається, це спрацювало. Як повідомляє видання Daily Mail, відновити роботу з актором готова компанія Netflix.

Вілл Сміт / Фото: Associated Press

Стримінговий сервіс погодився взятися за знімання біографічної стрічки про життя Сміта, яка була запланована ще до "відміни" зірки в Голлівуді.

"Він перепросив та зник з поля зору. Цього часу вистачило, аби пил осів", - розповів інсайдер.

Крім того, Netflix планує не залишати сварку Сміта і Рока без уваги, а хоче зробити її частиною сюжету майбутнього фільму про актора.

Вілл Сміт та Кріс Рок / Фото: Associated Press

"Можливо, ляпас і його наслідки є ключовими моментами в житті Вілла і стануть частиною сюжетної лінії його життя", - додав інсайдер.

Нагадаємо, під час 94-ї церемонії вручення "Оскара" лауреат премії Вілл Сміт просто на сцені вдарив ведучого Кріса Рока. Комік невдало пожартував щодо зачіски дружини Сміта – Джади, у якої майже немає волосся через алопецію.

Вілл Сміт та Джада Пінкетт-Сміт / Фото: Associated Press

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