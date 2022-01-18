Вілл Сміт розчулив Мережу відео, на якому танцював з 85-річною мамою

Близька людина артистка святкувала день народження.
Американський актор Вілл Сміт нещодавно святкував день народження своєї мами.
Зокрема, рідній людині зірки Голлівуду виповнилося 85 років. Вони святкували день народження мами в ресторані у колі близьких людей.
До слова, у своєму Instagram Вілл опублікував відео, на якому виконає запальні танці разом зі своєю 85 річною мамою.
"85! З днем народження, мамо. Нумо так танцювати до 100 років", - підписав ролик Сміт.
Прихильники були просто у захваті, коли побачили таке миле відео. Вони також привітали маму актора з днем народження, окрім цього фани Сміта зазначили, що це найніжніший ролик, який вони бачили останнім часом.
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