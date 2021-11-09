Вілл Сміт розповів, як пив психотропний чай та пізнавав тантричний секс через розрив з коханою

Вілл Сміт розповів, як пив психотропний чай та пізнавав тантричний секс через розрив з коханою

Актор тяжко переживав тимчасовий розрив з дружиною.

Американський актор Вілл Сміт розповів про кризу у стосунках з дружиною Джадою.

Так, пара у шлюбі понад 24 роки. Втім, 2011-го між закоханими "з'явилася прірва". У своїй новій книзі під назвою "Вілл" актор розповів, що вони тимчасово розлучилися з коханою після того, як вона не оцінила сюрприз Вілла з нагоди її дня народження. Тоді Вілл у розпачі випробував практично все, щоб розслабитись. Зокрема, він звернувся до шамана, передає видання Independent.

Так, у шамана зірка випив запропонований ним психотропний відвар із рослин, відомий під назвою аяваска.

"Я плив глибоко у відкритому космосі... Я був у трильйонах світлових років від Землі", - пригадав свої відчуття Сміт та додав, що пив аяваску 14 разів.

Вілл Сміт / Associated Press

Після цього актор відвідав експерта з тантричного сексу та пізнав деталі цієї практики. Тоді актор зізнався наставниці, що мріє про гарем.

Нагадаємо, криза у стосунках Вілла та Джади настала після святкування її 40-річчя. Вечірку для коханої актор планував три роки. Зокрема, він запросив її улюблених художників, організував змагання з гольфу, а також виступ співачки Мері Джей Блайдж. Актор також підготував фільм з кадрами зпокійною бабусею Джади, втім, вона не оцінила старання обранця і назвала це свято "найогиднішим проявом его, яке вона коли-небудь бачила в житті". Після цього Вілл і Джада розлучилися, але невдовзі відновили стосунки.

Вілл Сміт і Джада Пінкетт-Сміт / Associated Press

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання