Вілл Сміт вийшов з Американської кіноакадемії після скандалу на "Оскарі"

Актор вирішив не чекати вердикту керівництва.

Американський актор та режисер Вілл Сміт, який оскандалився на церемонії "Оскар-2022", заявив, що виходить з Академії кінематографічних мистецтв та наук США.

Так, знаменитість запам’ятався не лише тим, що став лауреатом 94-ї церемонії, а й ляпасом ведучому заходу через його жарт про дружину Сміта. Через це Вілл вирішив залишили Академію та не чекати вердикту керівництва. Адже в середу Академія ініціювала дисциплінарний розгляд проти зірки. Про це повідомляє CNN.

Це означає, що відтепер зірка не зможе голосувати за номіновані фільми на "Оскар". Втім, кардидатура актора, як і раніше, матиме право на розгляд та номінацію на "Оскар" у майбутньому.

Вілл Сміт / Associated Press

"Мої дії на 94-й церемонії вручення премії "Оскар" були разючими, болючими та непробачними. Список тих, кого я образив, довгий і включає Кріса, його сім'ю, багатьох моїх дорогих друзів та близьких, усіх присутніх та світову аудиторію. Я зрадив Академії. Я позбавив інших номінантів та переможців можливості святкувати та бути відзначеними за їхню видатну роботу. Я вбитий горем. Я хочу перемикнути увагу на тих, хто заслуговує на увагу своїми досягненнями, і дозволити Академії повернутися до неймовірної роботи, яку вона робить для підтримки творчості та артистизму в кіно. Отже, я виходжу зі складу Академії кінематографічних мистецтв і наук і прийму будь-які подальші наслідки, які Рада вважає за доцільне. Зміни вимагають часу, і я сповнений рішучості зробити все можливе, щоб ніколи більше не дозволити насильству взяти гору над розумом", — зазначив Сміт в офіційній заяві.

Нагадаємо, під час 94-ї церемонії вручення "Оскара" лауреат премії Вілл Сміт просто на сцені вдарив ведучого Кріса Рока. Комік невдало пожартував щодо зачіски дружини Сміта – Джади. У знаменитості майже немає волосся через алопецію.

Вілл Сміт та Джада Пінкетт-Сміт / Associated Press

Рок зі сцени сказав, що з такою зачіскою вона могла б зніматися у картині "Солдат Джейн-2". За декілька секунд на сцені з'явився Сміт і вдарив Кріса в обличчя.

Вілл Сміт та Кріс Рок / Associated Press

Згодом Вілл прокоментував свою бійку на "Оскарі-2022".

Читайте також: