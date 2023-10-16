Вілл Сміт здивував реакцією на заяву дружини, що вони розійшлися сім років тому

Відомий американський актор Вілл Сміт відреагував на заяву дружини, акторки Джади Пінкетт-Сміт, що вони сім років тому розійшлися та не перебувають у романтичних стосунках.

Зірка Голлівуду зазначив, що відвертості обраниці наштовхнули його до роздумів. Зокрема, Вілл Сміт поділився, що був "емоційно сліпим" до переживань дружини.

"Коли ти прожив з кимось понад половину свого життя, настає свого роду емоційна сліпота. І ти надто легко можеш втратити чутливість до прихованих нюансів і тонкої краси людини", - висловився актор, пише Daily Mail.

Вілл Сміт і Джада Пінкетт-Сміт / Фото: Associated Press

Тим часом сама Джада припускає, що вони з Віллом знайдуть спільну мову та зможуть примиритися. Як говорить акторка, її чоловік, якому нині 55 років, старіє, тож поруч з ним має бути людина, яка дбатиме про нього. 52-річна Джада заявила, що вона ще досить молода, тож має піклуватися про Сміта.

"Ви знаєте, він старіє. Йому потрібна людина, яка буде поруч з ним і піклуватиметься про нього. Цією людиною буду я", - зазначила Джада.

Вілл Сміт і Джада Пінкетт-Сміт / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно Джада Пінкетт-Сміт заявила, що сім років тому розійшлася з Віллом Смітом. За її словами, вони не оформлювали розлучення, однак не жили разом та не перебували в романтичних стосунках.

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