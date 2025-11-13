Вілл Сміт здивував незвичайною сімейною зустріччю з ексдружиною та коханою на 33-річчі сина

Вілл Сміт / © Associated Press

Американський актор Вілл Сміт згуртував сім’ю на 33-й день народження свого сина Трея.

Святкування відбулося 11 листопада, і на нього завітали його колишня дружина — акторка Шері Зампіно — та обраниця Джада Пінкетт-Сміт. Шері поділилася у Instagram знімком, на якому Вілл та Джада стоять по обидва боки від іменинника. На фото також присутній 27-річний Джейден, син актора від Джади. У підписі до фото Зампіно не стримала емоцій:

«Вау! Сину, тобі вже 33! Яке ж це справжнє щастя — бачити, якою світлою, благородною душею ти є! Твоє світло заразливе, а любов, доброта й милосердя, з якими ти живеш і рухаєшся світом, — це честь, привілей і радість спостерігати. Сказати, що я горда бути твоєю матір’ю, — означає лише торкнутися поверхні тієї глибини вдячності й любові, які я відчуваю до тебе. Нехай цей 33-й оберт навколо Сонця стане для тебе порталом у новий вимір блиску та достатку!» — тепло підписала допис екскохана Вілла Сміта.

Нагадаємо, Вілл і Шері були одружені на початку 1990-х — шлюб тривав близько трьох років. Через два роки після розлучення актор одружився з Джадою Пінкетт-Сміт. Як відомо, Вілл Сміт і Джада Пінкетт-Сміт підтримують полігамні стосунки. Проте 2023 року пара здивувала публіку зізнаннями: вони розійшлися ще 2016 року, але свідомо вирішили офіційно не розлучатися.

