Вілл Сміт зізнався, що хотів вбити батька: "Він так вдарив маму, що вона плювала кров'ю"

Вілл Сміт зізнався, що хотів вбити батька: "Він так вдарив маму, що вона плювала кров'ю"

Зірка говорить, що його батько був алкоголіком.

Відомий голлівудський актор Вілл Сміт розповів про домашнє насилля, свідком якого він став у дитинстві.

Артист говорить, що його батько був жорстоким. Окрім цього, чоловік вживав багато алкоголю, хоча на прем'єри фільмів, у яких брав участь Вілл, завжди приходив тверезим.

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До слова, актор розповів, що коли йому було лише дев'ять років, він став свідком того, як його батько сильно побив матір.

"Коли мені було дев'ять років, я побачив, як мій батько так сильно вдарив мою маму по голові, що вона знепритомніла. Я бачив, як вона плювалася кров'ю", - пригадав моторошну історію актор, пише People.com.

Цей інцидент запам'ятався Віллу на все життя. Він довго не міг пробачити собі за те, що не допоміг матері. Окрім цього, знаменитість мріяв помститися батьку.

Вілл Сміт / Getty Images

"У дитинстві я завжди казав собі, що одного разу помщуся за свою матір. Коли стану досить великим, коли стану досить сильним, коли перестану бути боягузом, я уб'ю його", - відверто розповів Сміт.

Втім, актор зміг приглушити в собі цей біль. Навіть коли чоловік був хворим, Вілл доглядав за ним. Батька актора не стало 2016 року.

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