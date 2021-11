Вілл Сміт зізнався, що задумувався про самогубство

Артист зняв документальний серіал.

Відомий голлівудський актор Вілл Сміт поділився з прихильниками приголомшливим зізнанням.

Так, артист зняв документальний серіал під назвою The Best Shape Of My Life ("Найкраща форма мого життя"). В ньому актор розповів історію свого приголомшливого схуднення.

Трейлер до серіалу Вілл розмістив на своїй сторінці в Instagram.

Втім, актор також розповів про свої ментальні проблеми. Він зізнався, що задумувався про самогубство.

"Це був єдиний раз у моєму житті, коли я коли-небудь задумувався про самогубство", - поділився Сміт.

Однак актор не уточнив, про який саме період його життя йде мова.

До слова, серіал вийде на великі екрани 8 листопада.

