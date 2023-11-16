Вілл Смітт відреагував на чутки про свою сексуальну орієнтацію і чи справді він гей

Довкола американського актора Вілла Сміта та його колишнього помічника Білаала назріває гучний конфлікт.

Експомічник знаменитості неочікувано заявив, що він гей. У підтвердження своїх слів він розповів історію, як заскочив Сміта під час інтиму з актором Двейном Мартіном, колегою Вілла за серіалом "Принц з Беверлі-Гіллз". Він нібито випадково став свідком цього, коли зайшов до гримерки Двейна.

"Я відкрив двері до гримерки Двейна, і тоді я побачив, що Двейн займається сексом з Віллом", - переконує Біаал, пише Daily Mail.

Двейн Мартін / Фото: Associated Press

Вілл Сміт вже відреагував на скандальні зізнання свого колишнього помічника. Представники актора заявили, що слова Біаала – це цілковита маячня.

"Ця історія повністю сфабрикована, а твердження є однозначно неправдивими", - заявив представник Сміта, пише TMZ.

Вілл Сміт / Фото: Associated Press

Дружина актора Джада Пінкетт-Сміт теж не лишилася осторонь скандальних звинувачень. Вона запевняє, що колишній наставник її чоловіка спеціально оббрехав актора. Річ у тім, що свого часу Біаал допомагав Сміту з випуском мемуарів, але залишився невдоволений своїм гонораром. Джада переконана, що там таким чином він мститься її чоловіку. Також дружина актора заявила, що вони обов'язково подаватимуть заяву до суду.

"Ми обов'язково подамо до суду. Одна справа, коли ти просто озвучуєш про когось свою думку, та інша, коли починаєш писати непристойні історії", - обурилася Джада.

Вілл Сміт і Джада Пінкетт-Сміт / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно дружина Вілла Сміта шокувала заявою, що вони нібито розійшлися сім років тому та не живуть разом. За словами Джади, між ними вже немає романтичних стосунків, однак вони все ще намагаються зберегти шлюб.

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