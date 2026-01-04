Вілла Сміта звинуватили в сексуальних домаганнях: реакція актора

Вілл Сміт / © Associated Press

Реклама

Американського актора та співака Вілла Сміта звинуватили в сексуальних домаганнях.

Відповідну заяву зробив скрипаль Браян Кінг Джозеф. Музикант ще 30 грудня подав позов до Вищого суду Каліфорнії проти Вілла Сміта та компанії Treyball Studios Management, Inc.

Скрипаль звинуватив Вілла Сміта в харасменті, мовляв, той "навмисно підготовлював його до подальшої сексуальної експлуатації" після того, як запросив приєднатися до світового туру "Засновано на реальних подіях: 2025" у листопаді 2024 року, пише People.

Реклама

Браян Кінг Джозеф стверджує, що під час гастролей сталася низка неприємних для нього подій. Зокрема, у березні 2025 року невідомий вдерся до його готельного номера, при цьому слідів злому не було. Скрипаль виявив залишену записку з написом "Браяне, я повернуся, будемо тільки ми" із намальованим серцем. Також у кімнаті нібито були підкинуті серветки, пляшка пива, червоний рюкзак, ліки від ВІЛ з іменем іншої особи, сережка та документи про виписку з лікарні невідомого.

Вілл Сміт / © Associated Press

Музикант у стверджує, що боявся, що врешті невідомий повернеться знову до його номера і змушуватиме вступити в сексуальні стосунки. Браян стверджує, що повідомив про інцидент персонал готелю, поліцію, а також команду Вілла Сміта. Натомість скрипаля позбавили робочого місця в концертному турі актора. При цьому музиканта нібито "осоромили".

У заяві скрипаль стверджує, що інцидент спричинив йому важкі емоційні страждання, економічні втрати, шкоду репутації та інші збитки. Ба більше, за словами Браяна, на тлі звільненням в нього виник посттравматичний стресовий розлад та інші психічні захворювання.

Браян Кінг Джозеф / © Associated Press

Вілл Сміт вже відреагував на звинувачення. Зробив він це через свого адвоката. Актор всі звинувачення заперечує, назвавши їх хибними, безпідставними та безрозсудними. Адвокат Вілла Сміта запевняє, що правда на їхньому боці, і вони це доведуть.

Реклама

"Звинувачення пана Джозефа щодо мого клієнта є хибними, безпідставними та безрозсудними. Їх категорично заперечують, і ми використаємо всі доступні правові засоби, щоб розглянути ці твердження та забезпечити встановлення правди", - заявив адвокат актора.

Нагадаємо, на початку грудня 2025 року проти ексдружини Вілла Сміта подали позов до суду. Вже відомо, в чому звинувачують Джаду Пінкетт-Сміт.