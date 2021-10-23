Він Дізель повів під вінець доньку загиблого Пола Вокера та розчулив фанів

Він Дізель повів під вінець доньку загиблого Пола Вокера та розчулив фанів

Мідоу Вокер вийшла заміж.

Донька загиблої зірки "Форсажа" Пола Вокера – Мідоу – вийшла заміж.

Так, 22-річна модель побралася з актором Луї Торнтоном-Алланом, які заручилися у серпні. До вівтаря замість покійного тата наречену повів його друг, зірка Голлівуду Він Дізель. Актор – хрещений батько Мідоу.

Відповідні фото та відео дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Мідоу Вокер та Він Дізель / instagram.com/meadowwalker

Для весілля донька Пола вбралася у лаконічну сукню з шовку з відкритою спиною та фату. Зі свого боку, наречений обрав класичний костюм чорного кольору. А Дізель завітав на свято у блакитному костюмі та в окулярах.

Також новоспечена дружина показала відео з церемонії.

Зі свого боку, фани були зворушені тим, що саме Він повів Мідоу до вівтаря.

Мені так подобається, що він повів тебе до вівтаря

Це змусило мене розплакатися, а я, чорт його забирай, хлопець

Пол точно пишається і щасливий

Зауважимо, Пол Вокер загинув у ДТП 30 листопада 2013 року у віці 40 років. Зірка картини "Форсаж" прямував на благодійний вечір його організації Reach Out Worldwide. Вокер сидів на пасажирському кріслі авто Porsche свого друга.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання