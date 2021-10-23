Він Дізель повів під вінець доньку загиблого Пола Вокера та розчулив фанів

Мідоу Вокер вийшла заміж.
Донька загиблої зірки "Форсажа" Пола Вокера – Мідоу – вийшла заміж.
Так, 22-річна модель побралася з актором Луї Торнтоном-Алланом, які заручилися у серпні. До вівтаря замість покійного тата наречену повів його друг, зірка Голлівуду Він Дізель. Актор – хрещений батько Мідоу.
Відповідні фото та відео дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Для весілля донька Пола вбралася у лаконічну сукню з шовку з відкритою спиною та фату. Зі свого боку, наречений обрав класичний костюм чорного кольору. А Дізель завітав на свято у блакитному костюмі та в окулярах.
Також новоспечена дружина показала відео з церемонії.
Зі свого боку, фани були зворушені тим, що саме Він повів Мідоу до вівтаря.
- Мені так подобається, що він повів тебе до вівтаря
- Це змусило мене розплакатися, а я, чорт його забирай, хлопець
- Пол точно пишається і щасливий
Зауважимо, Пол Вокер загинув у ДТП 30 листопада 2013 року у віці 40 років. Зірка картини "Форсаж" прямував на благодійний вечір його організації Reach Out Worldwide. Вокер сидів на пасажирському кріслі авто Porsche свого друга.
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