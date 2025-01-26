Винник у патріотичній футболці за кордоном заговорив за дружину Таюне

Артист намагається просунути свої концерти за кордоном.
Скандальний співак Олег Винник, який на початку повномасштабної війни втік до Німеччини, вперше за тривалий час з'явився в Мережі.
Представниця зірки Валерія Барон у своєму фотоблогу показала, який вигляд знаменитість має зараз. Зокрема, Винник постає у гумористичному ролику з метою привернути увагу до своїх запланованих концертів у Празі. Участь у зніманнях також взяв іноземець.
Разом з незнайомцем артист постав у спортзалі та відтворив діалог, у якому згадав за співачку Таюне. Таким чином артист анонсував виступ дружини на своєму сольному концерті за кордоном і підтвердив чутки, що свого часу він перетнув кордон з родиною. Цікаво, що для такого відео скандальний співак обрав патріотичну футболку з підтримкою Харкова.
Нагадаємо, нещодавно Олег Винник після скасування концерту в Польщі повідомив про свої наступні два шоу у Празі. Щоправда, тепер він обрав менші майданчики, адже раніше анонси про його виступи збирали доволі мало охочих. Утім, цього разу юзери звернули увагу на ціни квитків і були приголомшені такою вартістю.
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