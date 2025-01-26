Винник у патріотичній футболці за кордоном заговорив за дружину Таюне

Скандальний співак Олег Винник, який на початку повномасштабної війни втік до Німеччини, вперше за тривалий час з'явився в Мережі.

Представниця зірки Валерія Барон у своєму фотоблогу показала, який вигляд знаменитість має зараз. Зокрема, Винник постає у гумористичному ролику з метою привернути увагу до своїх запланованих концертів у Празі. Участь у зніманнях також взяв іноземець.

Разом з незнайомцем артист постав у спортзалі та відтворив діалог, у якому згадав за співачку Таюне. Таким чином артист анонсував виступ дружини на своєму сольному концерті за кордоном і підтвердив чутки, що свого часу він перетнув кордон з родиною. Цікаво, що для такого відео скандальний співак обрав патріотичну футболку з підтримкою Харкова.

Олег Винник зробив зізнання про дружину за кордоном

Нагадаємо, нещодавно Олег Винник після скасування концерту в Польщі повідомив про свої наступні два шоу у Празі. Щоправда, тепер він обрав менші майданчики, адже раніше анонси про його виступи збирали доволі мало охочих. Утім, цього разу юзери звернули увагу на ціни квитків і були приголомшені такою вартістю.

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