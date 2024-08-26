Винник вперше прокоментував закиди про втечу з України і чи справді лікувався від тяжкої хвороби

Завтра, 27 серпня, на глядачів телеканалу "1+1 Україна" чекає ексклюзив, адже співак Олег Винник прокоментує скандали, які останнім часом розгорілися довкола нього.

Зокрема, артист з'явиться у новому епізоді токшоу "Говорить вся країна". Олег Винник розповість, чому так давно про нього нічого не було чути, чому не з'являвся в соцмережах, прокоментує чутки про свою ймовірну втечу на початку повномасштабного вторгнення.

"Я нікуди не тікав, щоб кудись повертатись, це не в моєму стилі. І я, зрештою, роблю свою справу. Я дякую своїм шанувальникам, що ходили на концерти і платили кошти. І слава тобі Господи, що я їх не потратив. Я не заробляв на війні, а все віддавав, віддаю і буду віддавати далі. Якби Господь не давав мені пісні, то ми б не спілкувалися з вами сьогодні. Вони є, вони пишуться", - зізнався Винник.

Олег Винник на шоу "Говорить вся країна" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

На питання ведучого, чи вважає співак, що його місце на українській сцені вже зайняте іншими молодими та перспективними артистами, Олег відповів, що в нього немає часу на ці роздуми.

"Мені байдуже, хто і що говорить та видумує. Не потрібно займати чиюсь нішу. Будьте собою, знайдіть своє лице. І не намагайтеся на чужому коні доїхати до раю. Зрештою, я вже до сьогоднішнього дня стільки бачив своїх дублерів. Дай Бог їм всього, що вони бажають. Мене це не цікавить. Мене цікавить тільки те, коли настане перемога і коли ми будемо жити в мирі", - пояснив артист.

Глядачі побачать артиста Андрія Кравченка, якого часто порівнюють з Олегом Винником. Під час програми телеглядачі познайомляться з родиною Андрія - батьком та матір'ю, розберуться, чи має співак родинні зв'язки з Олегом Винником, а також дізнаються, чи копіює артист манеру співу колись популярного виконавця. Ведучий також запитає Олега Винника, чи варто Андрію Кравченку очікувати з ним на дует.

Олексій Суханов та Андрій Кравченко / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"У мене до сьогоднішнього дня стоїть черга за дуетами. Мені це абсолютно не цікаво. Мені цікаво тільки одне - коли настане перемога. А Андрію краще було б звернутися до Мадонни або до Дженніфер Лопес, то буде вдаліший дует. Бо в них більше грошей", - сказав Винник.

Олексій Суханов відповів артисту: "Ну знаєте, як би я до вас не ставився, але це дуже зверхньо прозвучало, при всій моїй повазі".

Олексій Суханов / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Як прокоментує свій стан здоров'я Олег Винник і чи правда, що в нього були з ним проблеми, стане відомо вже завтра о 19:00 на "1+1 Україна".

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