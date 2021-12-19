Винник записав дует з Поляковою і шокував, що йому пропонувала фанатка, аби створити разом трек

Про колаборацію з артистом мріє багато його колег.

Зірки українського шоубізу Оля Полякова та Олег Винник записали дуетну пісню.

Про колаборацію з артистом мріє багато його колег. Виконавець розповів у програмі "Світське життя", що Оля звернулася до нього ще чотири роки тому. І от нарешті співаки записали спільний трек.

"У неї є терпець, буду відвертий. Я думаю відсотків 80 шоубізнесу намагалися зробити дует і таке інше, але я був правдивий і відвертий, що часу немає", – зазначив він.

Оля Полякова та Олег Винник / "Світське життя"

Подейкують, що з Поляковою важко працювати, через її складний характер та гострі висловлювання. Втім, співак поділився, що їхній тандем склався дуже позитивно.

"Оля приїхала до мене, вона хотіла їсти спочатку, Оля коли хоче їсти — пісні не буде. Я її нагодував і ми працювали. Чесно, це не жарти, ми працювали як діти, я не бачив таку роботу в своєму житті майже ніколи", – поділився співак.

Оля Полякова та Олег Винник / "Світське життя"

Крім того, Винник приголомшив, що за дует з ним йому пропонували шалені кошти.

"Понад пів мільйона доларів. Це було авто. Мені соромно, щоб якась шанувальниця подарувала подарунок, на якому ти їздиш. Головне, що я не думаю про речі, які називаються коштовності. Роби свою справу, Господь все бачить", – поділився він.

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