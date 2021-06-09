Випадковий глядач назвав Олега Винника найкращим співаком Росії

Свою думку чоловік висловив у шоу "Вечірній Ургант".

Одіозний російський реп-виконавець Моргенштерн днями став гостем нового випуску програми "Вечірній Ургант".

Її ведучий Іван Ургант з артистом, поміж іншого, обговорив й нещодавній скандал на премії "МУЗ-ТВ". Тоді статуетку у номінації "Найкращий співак року" отримав Олександр Ревва, що дуже обурило Моргенштерна.

Ургант обіграв цю ситуацію і запропонував реперу зателефонувати звичайним людям і напряму дізнатися у них, кого вони вважають найкращим співаком у Росії та як ставляться саме до Моргенштерна.

Один із глядачів здивував відповіддю. Він зізнався, що ніяк не ставиться до творчості Моргенштерна. А на запитання Урганта: "Кого б ви назвали найкращим співаком, чоловіка, 2020-го року", глядач відповів: "Олег Винник".

Ургант на цю відповідь сказав: "Олег Винник? Бажаємо йому перемоги".

Нагадаємо, що днями російський репер Моргенштерн спричинив скандал на російській премії "МУЗ-ТВ". Артиста обурило, що переможцем у номінації "Найкращий виконавець" став не він. А під час свого фінального виступу знаменитість оголив сідниці.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання