Віра Брежнєва емоційно розповіла, як у Києві ховалася від ракет, і лайливо висловилася про окупантів

Співачка Віра Брежнєва емоційно розповіла, як під час масованого обстрілу України ховалася від ракет в укритті.

Виконавиця нині перебуває в Києві. У своєму Instagram артистка розповіла, що у понеділок, 8 липня, мала чимало планів. Зокрема, вранці у співачки мала відбутися фотосесія. Утім, у Росії виявилися свої плани. Країна-агресорка масовано обстріляла ракетами Україну. Віра Брежнєва зізналась, що неабияк перелякалася та ховалася в укритті.

Допис Віри Брежнєвої / Фото: instagram.com/ververa

"Очікування: ранок, гарна і світла студія в Києві. Підготовка до знімань. Реальність: ховаємося в укритті, тому що летить близько 40 ракет, бл*дь", - написала виконавиця.

Допис Віри Брежнєвої / Фото: instagram.com/ververa

Також Віра Брежнєва відреагувала на обстріл окупантами дитячої лікарні "Охматдит". Артистка була шокована вчинком країни-агресорки. Співачка закликала всіх небайдужих допомагати коштами та в разі можливості приносити необхідні речі для потерпілих.

Допис Віри Брежнєвої / Фото: instagram.com/ververa

"Головна дитяча лікарня! Ось така, бл*дь, реальність", - обурилася артистка.

Допис Віри Брежнєвої / Фото: instagram.com/ververa

Нагадаємо, раніше співачка Джамала емоційно відреагувала на обстріл лікарні "Охматдит". Виконавиця зізналась, що лише декілька тижнів тому до "прильоту" лікувала там старшого сина.

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