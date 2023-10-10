Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе після розлучення позбулися елітного будинку в Росії

Співачка Віра Брежнєва та композитор і продюсер Костянтин Меладзе після розлучення позбулися спільного елітного будинку, який був розташований в Московській області.

Російські пропагандисти стверджують, Меладзе продав нерухомість. Новому власникові довелося заплатити за 3-поверховий будинок, площею 700 квадратних метрів, понад 3,5 мільйони доларів.

Нині нібито угода перебуває на етапі оформлення документів. Зазначається, що продажом маєтку безпосередньо займалася мама Меладзе, адже сам композитор не живе в Росії.

Будинок Віри Брежнєвої та Костянтина Меладзе / Фото: Фото з відкритих джерел

До слова, продюсер раніше вже нібито намагався продати будинок ще з Вірою Брежнєвою. Однак тоді цінник на нього був в рази менший.

Нагадаємо, Віра Брежнєва 6 жовтня офіційно підтвердила, що розлучилася з Костянтином Меладзе. Про це артистка оголосила, коли презентувала мініальбом з українськомовними піснями "Дякую". Що саме стало причиною розриву пари, достеменно невідомо. У Мережі подейкують, що розлучення сталося через різні політичні погляди. До слова, Віра Брежнєва розірвала всі зв'язки з Росією, підтримала Україну та зайнялася волонтерством, тим часом Костянтин Меладзе обрав мовчання і досі не висловив позицію. Нещодавно ж співачка вперше прокоментувала своє розлучення.

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