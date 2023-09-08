Віра Брежнєва на тлі чуток про розлучення з Костянтином Меладзе відреагувала на прем'єру його пісні

Співачка Віра Брежнєва відреагувала на прем'єру нової пісні свого чоловіка, композитора Костянтина Меладзе, з колишньою учасницею гурту "ВІА Гра" Софією Тарасовою.

Після тривалого мовчання у Мережі музикант несподівано представив спільний дует з молодою артисткою. Меладзе та Тарасова записали російськомовну пісню під назвою "Почему я?", яку поширили не лише на світових, а й на російських стрімінгових платформах.

У своїх сторіз в Instagram Брежнєва зробила репост публікації Меладзе з треком та порадила фанам послухати нову роботу свого чоловіка.

"Звичайно, послухайте приголомшливу пісню Костянтина Меладзе та Софії Тарасової", - написала співачка.

Фото: instagram.com/ververa

Для багатьох шанувальників це стало несподіванкою, адже вже тривалий час у Мережі ширяться чутки про розлучення пари. Від початку повномасштабної війни в Україні Брежнєва перестала ділитися спільним контентом з чоловіком. Подейкують, що причиною розладу в подружжя могли стати погляди на війну - поки співачка активно підтримує Україну, композитор мовчить про те, що відбувається.

Однак, як стало відомо, Меладзе, як і його дружина, покинув Росію та облаштувався у Європі. Ба більше, як розповів один інсайдер, у композитора досі українське громадянство, а у РФ позбавили права на перебування.

Фото: instagram.com/ververa

Також зауважимо, що співачка Софія Тарасова, яка 2013 року представляла Україну на "Дитячому Євробаченні", також виїхала з Росії, де працювала тривалий час. Співачка облаштувалася в Німеччині і продовжує сольну кар'єру. На початку війни Софія висловилася проти війни та показалася на мітингах на підтримку України за кордоном. Щоправда, свої соцмережі артистка досі веде російською та продовжує виступати співпрацювати з російськими майданчиками.

Софія Тарасова / Фото: instagram.com/sofia_tarasova

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