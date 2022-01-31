Віра Брежнєва насмішила історією, як через тата в шкільні роки носила коротку зачіску

До 7 років у виконавиці було дуже довге волосся.

Співачка Віра Брежнєва зараз має розкішне довге волосся, але так було не завжди.

У шкільні роки майбутня зірка носила коротку зачіску. Як розповідала виконавиця, тоді вона була "бридким каченям", носила окуляри та дивно одягалася.

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Тепер на прохання своїх фанатів виконавиця розповіла, чому ж стриглася так коротко. Виявляється, причиною тому став її батько. В Instagram-stories співачка поділилася, що у 7-8 років тато поїхав з нею та сестрою до санаторію. Чоловікові настільки складно давалося робити довговолосим донькам зачіски, що цю проблему він вирішив походом до перукарні. Там дівчаток коротко підстригли.

"Сестру під каре, мене – під хлопчика. Відтоді я не могла відростити довжину – сам перехід був настільки негарним, що я йшла і знову стриглася. Поки не завагітніла у високосний рік і мені сказали, що не можна стригтися, щоб дитина була здорова. Відтоді у мене довге волосся", – поділилася вона.

Віра Брежнєва / instagram.com/ververa

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