Віра Брежнєва неочікувано показалася в обіймах Меладзе після чуток про її роман з заможним чоловіком

Співачка Віра Брежнєва неочікувано показалася в обіймах колишнього чоловіка, композитора Костянтина Меладзе.

Артистка опублікувала їхнє спільне фото в Instagram-stories. Кадр був зроблений зі спини, тож обличь не було видно. Тим не менш, користувачі одразу впізнали на знімку Меладзе, який обіймав Брежнєву за талію. Кадр, ймовірно, був зроблений, ще коли пара перебувала в шлюбі, адже на руці композитора видніється обручка. Співачка не стала підписувати фото.

Віра Брежнєва та Костянтин Меладзе / Фото: instagram.com/ververa

Загалом, артистка опублікувала фото з колишнім чоловіком після того, як він разом зі своїм братом Валерієм випустив нову пісню, яка отримала назву "Зима так близко". Користувачі одразу ж припустили, що композитор присвятив трек колишній дружині Вірі Брежнєвій. Рядки композиції наштовхнули юзерів на те, що Меладзе намагався донести артистці, як тяжко він переживає розлучення. До речі, Брежнєва відреагувала на нову пісню колишнього чоловіка. У коментарях вона залишила смайлик у вигляді червоного сердечка.

Зазначимо, Віра Брежнєва та Костянтин Меладзе одружилися 2015 року. Вже восени 2023-го артистка оголосила про їхнє розлучення, але у подробиці вдаватися не стала. Відтоді співачка тримає особисте життя в таємниці. Щоправда, нещодавно поширилися чутки, що виконавиця перебуває у стосунках із заможним чоловіком. Саме з ним Брежнєву нібито джерела ТСН.ua заскочили на концерті гурту "Океан Ельзи" в Києві.

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