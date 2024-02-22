Віра Брежнєва неочікувано публічно звернулася до свого ексчоловіка Меладзе

Співачка Віра Брежнєва неочікувано звернулася до свого колишнього чоловіка, композитора Костянтина Меладзе.

Артистка це зробила просто зі сцени. Так, 21 лютого вона відіграла концерт в столиці Азербайджану – Баку. На сцені виконавиця заспівала свої старі хіти, щоправда, російською, а також деякі треки гурту "ВІА Гра".

Виявилося, що це їй дозволив зробити Костянтин Меладзе. Тож, артистка подякувала колишньому чоловіку за надану можливість виконувати хіти "ВІА Гри".

Віра Брежнєва під час концерту просто зі сцени звернулася до колишнього чоловіка Меладзе

"Хочу, звісно ж, сказати величезне дякую авторові більшості цих пісень, який протягом багатьох років створював ці хіти. Це Костянтин Меладзе, без якого цих пісень просто б не було", - просто зі сцени сказала співачка.

Схоже, як Віра Брежнєва і говорила, вони з Костянтином Меладзе дійсно розійшлися на позитивній ноті та без скандалів.

Нагадаємо, раніше Віра Брежнєва прокоментувала хейт, з яким стикається через те, що до початку повномасштабної війни жила та працювала в Росії. Також артистка пригадала, як займалася волонтерством разом зі своєю мамою.

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