Віра Брежнєва неочікувано стала провідницею і показала, як працювала у вагоні потяга

Співачка Віра Брежнєва неочікувано змінила професію та стала провідницею.

Про це знаменитість повідомила у своєму Instagram. Однак виконавиця вийшла в рейс не просто так, артистка взяла участь у спеціальному проєкті від "Укрзалізниці", аби привітати залізничників з професійним святом, яке відбудеться 4 листопада.

Віра Брежнєва вийшла в рейс замість однієї з провідниць. Співачка працювала у третьому вагоні потяга, що курсує від Києва до Жмеринки, Вінницька область. Артистка ділилася відео, де показувала, як минув її робочий день провідниці.

Віра Брежнєва показала, як працювала провідницею у вагоні потяга

"Коли я навчалася у Дніпровському інституті інфраструктури і транспорту, друзі жартували, що з мене вийде або провідниця, або стрілочниця. Стала співачкою, інститут не закінчила, але любов до залізничного транспорту залишилась зі мною назавжди. Тож я без роздумів погодилась на пропозицію вийти в рейс замість однієї з провідниць у спеціальному проєкті "Укрзалізниці" до Дня залізничника, який святкують 4 листопада", - поділилася артистка.

Нагадаємо, нещодавно Віра Брежнєва з-за кордону повернулася до Києва. Співачка відвідала один із п'яти концертів "Океану Ельзи" в київському "Палаці спорту". Виконавиця на захід прийшла не сама, а з загадковим чоловіком. Редакції сайту ТСН.ua вдалося отримати ексклюзивні фото.

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