Віра Брежнєва ніжно привітала маму з 72-річчям і показала, як відпочиває з нею в Італії

Співачка Віра Брежнєва привітала маму Тамару Галушку з днем народження.

Сьогодні, 8 червня, рідній людині зірки виповнилося 72 роки. До слова, незадовго до свята Віра з мамою вирушили на відпочинок до Італії. Тож, важливу подію Тамара Галушка зустріла за кордоном. А вже зранку Брежнєва привітала іменинницю квітами та опублікувала її рідкісне фото.

"Сьогодні мій улюблений день. Для найпрекраснішої мами. 72", - підписала фото Віра.

Віра Брежнєва з мамою на відпочинку в Італії / Фото: instagram.com/ververa

Віра Брежнєва з мамою на відпочинку в Італії / Фото: instagram.com/ververa

Також співачка показала, як минають її будні в Італії. Зокрема, разом з подругою, дизайнеркою Катериною Сільченко вони відвідують класи йоги та роблять доглядові процедури. Сама Брежнєва опублікувала, як катається на велосипеді та виходить на прогулянки з домашніми улюбленцями. До слова, активний відпочинок обрала і мама знаменитості. Так, разом з подругою Тамара Галушка також катається на велосипеді у мальовничій Італії та насолоджується відпочинком.

Віра Брежнєва з мамою на відпочинку в Італії / Фото: instagram.com/ververa

Мама Віри Брежнєвої на відпочинку в Італії / Фото: instagram.com/ververa

Віра Брежнєва з мамою на відпочинку в Італії / Фото: instagram.com/ververa

Нагадаємо, нещодавно Віра Брежнєва несподівано показалася зі співачкою Світланою Тарабаровою в Україні та розповіла, як вони разом час з користю провели.

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