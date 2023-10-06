Віра Брежнєва офіційно підтвердила, що розлучилася з Костянтином Меладзе

Ексспівачка Віра Брежнєва, яка зараз виступає під псевдонімом VERA, вперше офіційно прокоментувала чутки про те, що розлучилася з композитором Костянтином Меладзе.

Артистка засмутила своїх прихильників, зізнавшись, що це справді так. Про особисте виконавиця розповіла, представивши свій мініальбом українською мовою під назвою "Дякую", в якому виступила співавторкою треків.

У платівці йдеться про трансформацію, переосмислення та розлучення, про яке артистка згадала вперше у пості на своїй Instagram-сторінці, та чим офіційно підтвердила, що вже не перебуває у стосунках.

Віра Брежнєва та Костянтин Меладзе розлучилися / Фото: facebook.com/BrezhnevaVera

"Війна, розлучення, трансформації, вдячність, музика та голос… Все це в моєму мініальбомі "Дякую", – лаконічно написала співачка в Instagram.

Віра Брежнєва та Костянтин Меладзе / Фото: instagram.com/ververa

Слідом VERA представила нову атмосферну відеороботу "Ніч мине" – найбільш ліричну пісню з альбому. У відео артистка з'являється у загадковому образі пташки, що покинула свою клітку. В тексті пісні йдеться про кохання, яке допомагає не збожеволіти у світі, що здурів.

"Сьогодні важливо залишатись собою та мати когось, з ким можна пройти через усі ці випробування. Треба триматися і знаходити точки опори. Треба тримати за руку свою кохану людину, поки ми живі", – прокоментувала пісню "Ніч мине" VERA.

Зазначимо, що чутки про те, що Віра Брежнєва та Костянтин Меладзе розлучилися ширяться від червня 2022 року. Подейкували, що подружжя розійшлося через різні погляди на повномасштабну війну в Україні. Як відомо, Брежнєва з початком російського вторгнення припинила будь-яку співпрацю з країною-терористкою, засудила вторгнення РФ до України і поїхала допомагати українцям. Тим часом Костянтин Меладзе свою позицію жодним чином не висловив. Подейкували, що після початку повномасштабної війни в Україні продюсер певний час залишався в РФ, а пізніше виїхав на свою віллу до Іспанії, де відсиджується і мовчить про війну в рідній Україні.

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