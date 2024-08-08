Віра Брежнєва оголилася на камеру і топлес попозувала на коні

Співачка Віра Брежнєва топлес попозувала на коні і підкорила пікантними фото.

Так, виконавиця знялася у доволі сміливому та відвертому фотосеті, результатом якого вже встигла поділитися у своєму Instagram. Артистка позувала перед об'єктивом фотокамери на коні та тлі морського узбережжя. Зокрема, співачка продемонструвала ніжний образ.

Віра Брежнєва / Фото: instagram.com/ververa

Утім, не обійшлося й без пікантних світлин. На знімках Віра Брежнєва сміливо оголилася та топлес попозувала на коні. З одягу виконавиця залишила на собі лише білі широкі штани. Артистка обіймала скакуна та ніжно позувала перед камерою.

Віра Брежнєва / Фото: instagram.com/ververa

У коментарях під фото приголомшені підписники ділилися своїми враженнями від відвертого фотосету виконавиці. Віру Брежнєву просто засипали компліментами та зазначили, що вона має неперевершений вигляд.

Віра Брежнєва / Фото: instagram.com/ververa

Окрім того, навіть зіркові колеги не пройшли повз світлин. Свої коментарі з компліментами під знімками артистки залишили репер Позитив, співачка TAYANNA, дизайнерка Катя Сільченко та інші.

Нагадаємо, нещодавно американська співачка Мадонна підкорила своїми знімками топлес. Також виконавиця заінтригувала новим роман з молодим бойфрендом.

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