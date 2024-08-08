Віра Брежнєва оголилася на камеру і топлес попозувала на коні

Артистка знялася у сміливому фотосеті.
Співачка Віра Брежнєва топлес попозувала на коні і підкорила пікантними фото.
Так, виконавиця знялася у доволі сміливому та відвертому фотосеті, результатом якого вже встигла поділитися у своєму Instagram. Артистка позувала перед об'єктивом фотокамери на коні та тлі морського узбережжя. Зокрема, співачка продемонструвала ніжний образ.
Утім, не обійшлося й без пікантних світлин. На знімках Віра Брежнєва сміливо оголилася та топлес попозувала на коні. З одягу виконавиця залишила на собі лише білі широкі штани. Артистка обіймала скакуна та ніжно позувала перед камерою.
У коментарях під фото приголомшені підписники ділилися своїми враженнями від відвертого фотосету виконавиці. Віру Брежнєву просто засипали компліментами та зазначили, що вона має неперевершений вигляд.
Окрім того, навіть зіркові колеги не пройшли повз світлин. Свої коментарі з компліментами під знімками артистки залишили репер Позитив, співачка TAYANNA, дизайнерка Катя Сільченко та інші.
Нагадаємо, нещодавно американська співачка Мадонна підкорила своїми знімками топлес. Також виконавиця заінтригувала новим роман з молодим бойфрендом.
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