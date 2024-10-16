Віра Брежнєва після натяків на роман засвітила з загадковим чоловіком на концерті "Океану Ельзи"

Співачка Віра Брежнєва, яка раніше натякала на новий роман, засвітилася у компанії загадкового чоловіка.

Так, наразі артистка перебуває не за кордоном, а в Києві. Виконавиця вже встигла відвідати один із п'яти концертів "Океану Ельзи", які гурт з нагоди 30-річчя діяльності проводить у "Палаці спорту". Як повідомляють джерела ТСН.ua, на подію Віра Брежнєва прийшла не сама. Компанію співачці склав загадковий чоловік.

Віра Брежнєва на концерті "Океану Ельзи" / Фото: ТСН.ua

Брежнєва прийшла на концерт "Океану Ельзи" в чорному пальті, обличчя зірка приховала сонцезахисними окулярами, а біляве волосся розпустила. Тим часом загадковий чоловік був одягнений у доволі спортивний лук та кепку.

Віра Брежнєва на концерті "Океану Ельзи" / Фото: ТСН.ua

Чи справді це новий обранець зірки, чи просто приятель – не відомо. Джерела ТСН.ua лиш коротко зазначають, що вони "за ручки не були помічені".

Віра Брежнєва на концерті "Океану Ельзи" / Фото: ТСН.ua

Нагадаємо, Віра Брежнєва 2023 року оголосила, що розлучилася з композитором Костянтином Меладзе. Відтоді особисте життя співачка тримає в таємниці та не охоче про нього розповідає. Утім, нещодавно зірка натякнула, що на горизонті в неї кардинальні зміни. Виконавиця заінтригувала новими стосунками, коли опублікувала фото з чималим букетом квітів та зазначила, що "може їх сама собі купити, але в цьому немає потреби, бо він це зробить".

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