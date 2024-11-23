Віра Брежнєва після підтвердження чуток про новий роман звернулася до ексчоловіка Меладзе

Співачка Віра Брежнєва неочікувано звернулася до свого колишнього чоловіка, продюсера Костянтина Меладзе.

У своєму фотоблогу знаменитість розповіла, як 22 роки тому почалася її кар'єра у "ВІА Грі". І водночас показала фото з того часу. До того ж Віра подякувала Костянтину за можливість спробувати себе на великій сцені.

"22 роки тому ця соковита булочка стала частиною легендарного гурту, завдяки тому, що геніальний Костянтин Меладзе розгледів у ній талант та дав шанс проявити себе", - поділилася артистка.

Віра Брежнєва / Фото: instagram.com/ververa

Також Брежнєва публічно висловила вдячність продюсеру, відданим шанувальникам і собі за той творчий шлях, який вона здолала.

"Велика подія для мене і всіх людей, хто любить мене, мою творчість, для всіх, хто вже "виріс на моїх піснях", вдячна всім вам за те, що ви зі мною всі ці роки! Вдячна Костянтину Меладзе за все: за любов, за музику у моєму житті. І дуже вдячна собі за те, що з великою любов’ю та жагою стільки років віддано йду цим шляхом, зберігаючи світло в серці, даруючи його вам", - висловилася співачка.

Віра Брежнєва / Фото: instagram.com/ververa

Нагадаємо, нещодавно Віра Брежнєва підтвердила свій роман після чуток про її заможного бойфренда.

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